Организират екскурзии без гаранции, че ще бъдат изпълнени

Проверете в Националния регистър на туроператорите

Алармират за сив сектор в туризма

Организират туристически пътувания без гаранции, че те ще бъдат осъществени. За това алармират от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) като изразяват сериозна загриженост заради увеличаващия се сив сектор в туризма. От организацията предупреждават, че зачестилите нерегламентирани практики поставят в риск туристите и легитимния бизнес.

Зачестяват случаите, в които екскурзоводи и водачи на туристически групи насочват туристи към определени туроператори срещу комисионни, без да притежават необходимата регистрация за туристическа агентска дейност, предупреждават от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти в свое отворено писмо.

Според председателя на организацията Петър Стоянов, в последните две години обемът на организираните пътувания е нараснал. По-рискови са случаите, в които нерегистрирани лица или фирми по Закона за туризма организират пакетни пътувания, без да гарантират изпълнението им.

“В момента “Фейсбук” е пълен с всевъзможни групи за целия свят. Голяма част от тях и самоорганизирани. Някой съдейства за това нещо, което реално да не говорим, че поражда риск за потребителите. В същото време подкопава и бизнеса на здравите фирми, които плащат своите такси, разходи, данъци”, каза Петър Стоянов. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти призовава институциите за ефективен контрол и законодателни промени. От асоциацията призовават професионалната общност за прозрачност и лоялна конкуренция, а туристите да проверяват дали организаторът е вписан в Националния регистър на туроператорите и турагентите.