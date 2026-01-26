Бургас става столица на паелята

През юни в Експоцентър "Флора"

Атрактивно състезание край морето

Бургас ще бъде столица на паелята през 2026 година. Градът ще е домакин на една от най-значимите кулинарни надпревари в света – квалификациите за World Paella Day Cup, като за първи път страната ни ще приеме международна квалификация в Европа.

Ако готвачи от Европа и други държави, в които няма национална квалификация за състезанието, искат да стигнат до световния финал на деветото издание на World Paella Day Cup, пътят им минава през Бургас. Атрактивното състезание ще се проведе на 19, 20 и 21 юни 2026 г. в Експо център „Флора“ – Бургас, на метри от морето.

През юни 2026 г. квалификациите в България ще осигурят две директни места за световния финал във Валенсия: една българска квота – за най-добрия български готвач, и една международна квота – за най-добрия чуждестранен участник.

Останалите държави домакини на квалификациите са Франция, Румъния, Швейцария, Мексико, Уругвай, Пуерто Рико, Колумбия, Япония и Еквадор.

До момента страната ни има двама финалисти на световната сцена – Николай Тодоров – Ник (2024 г.) и Калоян Колев (2025 г.).



