Туроператори готови за протест

Създават условия за прехвърляне на топката, потребителите няма да бъдат защитени, заявяват от бранша

Промените са приети на първо четене

Карат ги да плащат за Гаранционен фонд и за застраховка

Туроператорите са готови да излязат на протест, ако парламентът одобри промени в Закона за туризма, които са предложени от Министерски съвет. Това обявиха от Сдружение на туроператорите и туристическите агенти “Обединение “Бъдеще за туризма”. Промените в закона вече са приети на първо четене в парламента, но са неработещи и не защитават потребителите, категорични са от бранша.

Промените в закона предвиждат да бъде създаден Гаранционен фонд, в който туроператорите да внасят 0,25% от оборота си от продажба на туристически пакети. Идеята е фондът да върне парите на хората, ако турорератор фалира и не може да изпълни предплатени от негови клиенти туристически пътувания. Наред с фонда обаче остава сегашното задължение на туроператорите да имат и застраховка, която покрива същия риск.

Според Павлина Илиева, председател “Обединение “Бъдеще за туризма”, потребителите няма да бъдат защитени с предложените промени, защото Гаранционният фонд и застрахователят ще могат да си прехвърлят отговорност. В проекта на закона не е посочено кой точно трябва да изплати парите на клиентите на туроператор, ако фалира, не е посочено и в какъв срок трябва да стане това.

В вноска във фонда е 0,25% от оборота и някои туроператори ще трябва да внасят десетки хиляди евро всяка година. А за тези, които не изпълнят това изискване, е предвидена глоба от 500 евро. Така се стимулира бизнесът да отива в сивата икономика, заяви Павлина Илиева. Не е ясно и кой ще осъществява контрол над туроператорите, дали правят вноски във фонда.

В подготвените промени в закона не е записано каква сума трябва да бъде събрана в Гаранционния фонд, но е посочено, че по преценка на министъра на туризма вноските може да бъдат увеличавани, обясниха от браншовата асоциация. Ако бъдат гласувани на второ четене предложените промени в Закона за туризма, ще настъпи пълен хаос, готови сме на протести, заяви Димитър Балтов, зам.-председател на браншовата организация.

Сивата част от пазара на организирани туристически пътувания е над 50%, заяви Павлина Илиева. В интернет има много покани за включване в организирани пътувания от хора, които не плащат заплати и данъци, нямат необходимата регистрация на туроператор. Как българският потребител ще бъде защитен от такива хора няма нито думи в предложените промени в закона, допълни Павлина Илиева. Според нея предложените промени са неработещи и не са в полза на потребителите. Държавата ни кара да излизаме в сивата икономика, заяви тя.

От браншовата организация обясниха, че подкрепят създаването на Гаранционен фонд. Но той трябва да защитава потребителите и да е работещ за бизнеса, заяви Диана Благоева, член на Управителния съвет на “Обединение “Бъдеще за туризма”.