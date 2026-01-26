Райънеър прогнозира рекордна печалба и по-високи цени на билетите за 2026 г.

Ирландската нискотарифна авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) повиши прогнозата си за ръст на средните цени на самолетните билети, след като резервациите за началото на 2026 г. показват силен интерес. Компанията очаква годишната ѝ чиста печалба да нарасне с около една трета, съобщава Ройтерс.

Най-голямата авиокомпания в Европа по брой превозени пътници заяви, че средните цени на билетите за финансовата година до 31 март ще бъдат с 1–2 процентни пункта по-високи от прогнозата от ноември, която беше 7 процента.

„Потребителското търсене е много силно. През последните две седмици отчетохме най-добрите резервации в историята на компанията“, заяви финансовият директор Нийл Сорахан.

„Райънеър“ прогнозира печалба след плащане на данъци, но без отчитане на извънредни разходи, в диапазона между 2,13 и 2,23 млрд. евро, спрямо 1,6 млрд. евро година по-рано. Прогнозата съответства на средните очаквания на анализаторите, анкетирани от „Лондон сток иксчейндж груп“ (LSEG).

През последното тримесечие на 2025 г. авиокомпанията отчита печалба след данъци в размер на 115 млн. евро, без да се включват извънредни разходи от 85 млн. евро, свързани с глоба, наложена от италианския орган за защита на конкуренцията. Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри изрази увереност, че санкцията от 256 млн. евро ще бъде отменена след обжалване.