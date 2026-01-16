11% ръст на трафика отчитат морските ни летища

Германците са били №1 във Варна, поляците - в Бургас

Летищата във Варна и Бургас сумарно отбелязаха ръст в трафика от 11% през миналата година спрямо 2024 г., посрещайки 3,7 млн. пътници, съобщиха от компанията концесионер „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Морските аеропортове са обслужили над 27 000 самолетодвижения на 64 български и чуждестранни авиокомпании, които изпълняват чартърни и редовни полети до повече от 90 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка.

Летище Варна е обслужило над 1,8 млн. пасажери през миналата година. Най-много са били германците - 596 000, и българите - 225 000. В топ 5 влизат още Великобритания, Австрия и Полша. Водещите пет дестинации са били София, Лондон, Виена, Истанбул и Франкфурт. Традиционно най-натоварените месеци са били юли и август, като пиковият ден е бил 12 август, когато са били обслужени 16 252 пътници.

Сходни са резултатите на летището в Бургас, което е обслужило 1,8 пътници. Най-много са били пасажерите от Полша, следвани от британци, чехи, германци и израелци. Водещите дестинации са били Лондон, Прага, Катовице, Тел Авив и Варшава. Най-голям наплив е отчетен на 29 юли, когато за ден са били обслужени 23 680 души.

От 30 октомври южното морско летище е затворено за пълна рехабилитация на пистата на стойност 50 млн. евро, припомнят от компанията.