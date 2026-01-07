В авиацията винаги се следва максималната безопасност. Без компромиси

Успешният полет не винаги е този, който каца на планираната дестинация. Понякога успешният полет е този, който взима правилното решение навреме. Това разказва пилотът Марио Бакалов.

"В последните дни имаше немалко пренасочени полети към и от София. Разбирам разочарованието на пътниците - напълно човешко е."

Но е важно да се каже нещо много ясно: В авиацията винаги се следва максималната безопасност. Без компромиси.

„Защо не кацнахте на най-близкото летище? Например Пловдив?“

Това е логичен въпрос. Но най-близкото летище не винаги е най-доброто алтернативно летище", обяснява експертът.

Когато екипажът избира къде да кацне, се гледа много повече от разстоянието:

- има ли подходящо обслужване на самолета

- наличен ли е технически персонал

- възможно ли е зареждане с гориво

- през зимата – има ли диайсинг

- има ли транспорт и хотели, ако се наложи престой

- има ли други самолети и персонал на същата авиокомпания (логистика, резерви, екипажи)

Всичко това влияе пряко върху безопасността и последващото обслужване на пътниците.

„Колко опита за кацане има право да направи самолетът?“

Това зависи от различни фактори. Всеки опит се оценява в реално време спрямо метеоусловия, видимост, вятър, гориво и други.

Понякога има втори опит. Понякога - не. Решението за пренасочване често се взима още преди ситуацията да стане критична. И точно това го прави правилно.

А какво става с пътниците след кацане на друго летище?

Авиокомпанията обичайно поема организацията свързана с:

- транспорт

- настаняване, ако е нужно

- пререзервации

Това е сложен процес, който рядко се вижда отстрани, но се задейства веднага.