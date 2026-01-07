Успешният полет не винаги е този, който каца на планираната дестинация. Понякога успешният полет е този, който взима правилното решение навреме. Това разказва пилотът Марио Бакалов.
"В последните дни имаше немалко пренасочени полети към и от София. Разбирам разочарованието на пътниците - напълно човешко е."
Но е важно да се каже нещо много ясно: В авиацията винаги се следва максималната безопасност. Без компромиси.
„Защо не кацнахте на най-близкото летище? Например Пловдив?“
Това е логичен въпрос. Но най-близкото летище не винаги е най-доброто алтернативно летище", обяснява експертът.
Когато екипажът избира къде да кацне, се гледа много повече от разстоянието:
- има ли подходящо обслужване на самолета
- наличен ли е технически персонал
- възможно ли е зареждане с гориво
- през зимата – има ли диайсинг
- има ли транспорт и хотели, ако се наложи престой
- има ли други самолети и персонал на същата авиокомпания (логистика, резерви, екипажи)
Всичко това влияе пряко върху безопасността и последващото обслужване на пътниците.
„Колко опита за кацане има право да направи самолетът?“
Това зависи от различни фактори. Всеки опит се оценява в реално време спрямо метеоусловия, видимост, вятър, гориво и други.
Понякога има втори опит. Понякога - не. Решението за пренасочване често се взима още преди ситуацията да стане критична. И точно това го прави правилно.
А какво става с пътниците след кацане на друго летище?
Авиокомпанията обичайно поема организацията свързана с:
- транспорт
- настаняване, ако е нужно
- пререзервации
Това е сложен процес, който рядко се вижда отстрани, но се задейства веднага.