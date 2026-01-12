Деница Сачева: През последните пет години за избори са похарчени 1 милиард лева

ГЕРБ пое отговорността да участва в управлението, за да сложи край на "спиралата от избори" и да гарантира стабилността на държавата, коментира в "Още от деня" Деница Сачева от ГЕРБ. По думите ѝ през последните пет години за избори са похарчени 1 милиард лева, а честите избори са довели до съмнение дали демократичният процес може да произведе стабилно управление.

Сачева критикува ПП-ДБ, че си присвоявали протестите, въпреки че сред участниците имало и хора, които не ги подкрепяли. Тя подкрепи твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото някои протести били финансирани от данъчни и ДДС-измамници.

„Убедено твърдя, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната“, заяви депутатът и добави, че тези интереси се използват от „хора и структури, които очевидно са имали такъв мотив“.

Въпреки критиките, Сачева подчерта, че ГЕРБ уважава гражданския глас и разочарованието на хората, но е необходимо да се бъде „абсолютно безкомпромисен“, ако протестите са били използвани за криминални цели.

Депутатът заяви още, че ГЕРБ не е зависима от ДПС-Ново начало и не вижда задкулисие в парламента, като припомни, че на таблото ясно се вижда за кои политики са гласували заедно.

Относно машините за гласуване Сачева каза, че ГЕРБ не им се доверява.