"Възраждане": София тъне в боклук, на път е да се превърне в най-мръсния град в Европа

София тъне в боклук. Планини от отпадъци вече се издигат и в столичния район „Слатина“. Улица „Цветан Лазаров“ зад „Булгарплод“, както и улиците в квартал „Гео Милев“, са превърнати в нерегламентирани сметища. Това не е инцидент. Това е резултат от управленска некадърност, бездействие и/или обслужване на лобистки интереси. Това заявиха от "Възраждане" в позиция до медиите.

"Властимащите са напълно неспособни да изпълняват най-елементарното си задължение – да поддържат града чист. Зад фасадата на „реформи“ и „модерно управление“ се крият тънки сметки, различни схеми и пълна липса на контрол."

София е на път да се превърне в символ на управленския провал и в най-мръсния град в Европа.

Недопустимо е да гледаме унищожението на някога красивия ни град.

„Възраждане-София“ настоява за:

- разследване за лобизъм и икономически интереси в т.нар. „схема с боклука“;

- инвестиция в общинското предприятие “Софекострой”, като единствен траен изход от ситуацията;

"Вместо да даваме на Таки и Вълка 400 милиона, може да инвестираме 100 милиона в наше общинско предприятие и то ще чисти поне половин София на нормални цени. Нещо, което от “Възраждане” предлагаме от години."

От партията смятат, че кметът на София, Васил Терзиев, не е в състояние не само да се справи с почистването, а и въобще да управлява града.

"Затова го призоваваме да си подаде оставката. Нека остави столицата да бъде управлявана от хора знаещи, хора можещи, хора с воля, хора, обичащи града си. Време е за „Възраждане“. С нас идва редът. София заслужава повече."