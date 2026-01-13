Делян Пеевски: Кмете, София е в криза! Оставка

За този провал изходът е един - незабавна оставка

Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!? Това каза лидерът на на ДПС и ПГ на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев. Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка! Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия”, каза още Пеевски.