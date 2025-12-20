Делян Добрев: Амбицията за високи доходи и големи инвестиции провали бюджета

Амбицията за едновременно значително увеличение на доходите и голяма инвестиционна програма, надхвърляща възможностите на данъчната система, стои в основата на проблемите с държавния бюджет и последвалата политическа криза, заяви председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ Делян Добрев в предаването „Панорама“ по БНТ.

По думите му в рамките на около месец са били обсъждани няколко варианта на бюджета. Първият е бил „най-неуспешният“, тъй като е отразявал желанието на управляващата коалиция за рязко повишаване на доходите и много голяма инвестиционна програма. Според Добрев Министерството на финансите е изчислило, че при тези разходи дефицитът може да бъде ограничен до 3 процента само чрез увеличение на данъците.

Вторият вариант не е предвиждал повишаване на данъците, но включвал свита капиталова програма и същевременно увеличение на доходите и социалните разходи. ГЕРБ са били готови да подкрепят именно този вариант, при който е било заложено увеличение на доходите между 10 и 15 процента.

Относно приетия удължителен закон за бюджета, Добрев отбеляза, че реално не е предвидено увеличение на доходите, а само текст за индексация на заплатите с инфлацията, който според него е противоречив и трудно приложим. В резултат хората вероятно ще получат увеличение около 3,5 процента – колкото хармонизираният индекс на инфлацията.

По думите на Добрев в момента няма реални рискове нито за финансовата стабилност, нито за приемането на еврото, тъй като държавата функционира с удължителен закон и винаги има правителство, което изпълнява бюджета.

Той подчерта, че вината за неуспешния бюджет е споделена между всички участници в коалицията, включително и ГЕРБ, които като най-голяма партия е трябвало по-рано да се противопоставят на нереалистичните разходни политики.

Добрев изтъкна и постигнатия напредък по пътя към членството на България в еврозоната. Единствената голяма евроатлантическа цел, която остава, е членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Относно бъдещата политическа ситуация Добрев прогнозира, че при следващите избори резултатите ще бъдат сходни с досегашните, което може да доведе до нова спирала от поредни парламентарни избори.