Бойко Борисов: И на тези избори ще сме първа политическа сила (Обзор)

Държавният глава поиска 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките

ПП–ДБ мълчат за “ала-бала с президента”

Президентът Румен Радев връчва първия мандат за правителство след Нова Година

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е убеден, че партията отново ще бъде първа политическа сила и на предстоящите избори.

“Дойдат ли избори се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартии, така че каквото и да решат за нас е все едно. Имаме политики, имаме свършена работа, имаме 11 месеца, в които постигнахме много - и път към еврозоната, и Шенген, и по-голяма събираемост, и над 4 млрд. лв. по Плана за възстановяване. Това е нашата политика и аз убеден, че ще бъдем първа политическа сила”, заяви Борисов във видеообръщение в социалните мрежи. То беше пуснато след края на консултациите при президента.

Опустошително е обаче мълчанието на ПП-ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като “ала-бала с президента”, пише Бойко Борисов в профила си във Фейсбук в допълнение към видеото. “Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани - и защо го направи? Или в името на поредната “сглобка”, която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за “честни избори”, които са честни само когато резултатът им харесва?”, допълва лидерът на ГЕРБ.

Малко по-рано приключиха консултациите при президента Румен Радев с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на процедурата за връчване на мандат за съставяне на правителство. Президентът се срещна с представители на ПГ на “Величие”.

“Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране на стабилност на бизнеса и социална защита на хората в прехода към еврозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти”. Това заяви президентът Румен Радев при приключването на консултациите.

Всеобщо е мнението, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът е разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта, посочи държавният глава. Той подчерта, че са необходими неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулации цяла една партия като “Величие” първоначално не бе допусната до полагащото є се място в Народното събрание. Румен Радев изрази очакване парламентарните сили да спазят ангажимента, поет по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласовете. Това, заяви той, означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките.

“За да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно Коледните и Новогодишни празници, политическото ожесточение трябва да отстъпи”, заяви Румен Радев и допълни, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова Година.