Бойко Борисов: ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Ще сме първа политическа сила
Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.
"За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия", каза оше той. "И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ. Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила", допълни той.