Протести в София и още няколко града (НА ЖИВО)

Пореден протест се провежда тази вечер в центъра на София и в няколко големи града в страната.

Организираните от ПП-ДБ демонстрации са с мотива, че управляващите са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков. Искането им е за честни избори и промяна в Изборния кодекс.

Протестиращите са в пространството между сградите на президентството и БНБ. Има полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет. Затворено е движението по бул. "Цар Освободител".

Изградена е сцена с видео стена пред фонтана на президентството, както и още една видео - пред Министерския съвет.

И в Пловдив местните структури на ПП-ДБ организират протест тази вечер, съобщи БНТ. Протестиращите вече се събират на площад "Съединение". Очаква се малко по-късно недоволните да направят мирно шествие до Римския стадион. Това е крайната точка, за която местната власт даде одобрения. В зависимост от броя на присъстващите ще бъде взето решение какъв да бъде маршрутът на шествието. Едната възможност е то да бъде през главната пешеходна улица, а другата през двата големи булеварда.

Протести има също в Плевен, Русе, Стара Загора и Добрич.

Успоредно, граждани се събраха на втори протест пред Съдебната палата в София с искане за независимо правосъдие. На фасадата на Съдебната палата има светлинно шоу с лазер. Организатор на демонстрацията е инициативата "Правосъдие за всеки". Част от исканията са свързани с избор на нов главен прокурор и са насочени срещу изпълняващия функциите Борислав Сарафов.