Станислав Стоянов поиска разговор с Урсула Фон дер Лайен: България трябва да отложи еврото

Евродепутатът от “Възраждане”, председател на европейската партия “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група Станислав Стоянов изпрати писмо до Урсула фон дер Лайен, с което иска лична среща с нея.

“Целта е да се стигне до обсъждане на последните развития, свързани с планираното присъединяване на България към еврозоната през 2026 г. Съгласно последните данни, публикувани от Националния статистически институт, годишната инфлация достига 5,2% през ноември 2025 г., което показва, че към настоящия момент критерият за конвергенция по отношение на инфлацията не е изпълнен. Паралелно с това Фискалният съвет на България предупреждава за висок риск страната да бъде поставена под процедура по прекомерен дефицит през 2027 г., като оценява реалния бюджетен дефицит за 2026 г. на 8,1%, на фона на продължаваща политическа нестабилност и липсата на приет държавен бюджет за предстоящата година.”, се казва в писмото.

В тази лична среща, ако тя се състои, Станислав Стоянов има намерение да запознае председателя на Европейската комисия не само с данните, но и с нагласите на българското общество. В този контекст той приветства обмен на мнения относно възможността за разглеждане на едногодишно отлагане на присъединяването на България към еврозоната, с оглед на гарантиране на фискалната стабилност и запазване на доверието в процеса на присъединяване.

Припомняме, че Станислав Стоянов е българският евродепутат, който внесе искане до Европейския съд в Люксембург за анулиране на приемането на България в еврозоната от януари 2026 година. Това е поредната стъпка, която „Възраждане“ предприема в справедливата борба да съхраним българския лев.

Съдът на Европейския съюз в Люксембург назначи съдебен състав по исковата молба на Стоянов и по втора жалба подадена от група от 13 български граждани. Това означава, че според Секретариата на Съда жалбите не са явно недопустими – първата необходима стъпка, за да продължи делото. В момента тече срокът, в който Съветът на Европейския съюз трябва да изпрати своя писмен отговор. След това съдът ще реши дали производството да продължи с устна фаза.