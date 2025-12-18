ПП-ДБ: Пеевски е напуснал кабинета на Тодор Живков

Делян Пеевски е напуснал кабинета си и той се е превърнал в музей. Това съобщиха депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„След нашето искане вчера Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е махнал. Това е добра новина. Следващата стъпка е на комисия да махнем охраната му“, коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

„Вчера от ‘ДПС – Ново начало’ излязоха със съобщение, в което излъгаха доста. На първо място – че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. Излъгаха за броя охранители от НСО. Излъгаха за заплатите. Излъгаха за броя на баретите и за това, че няма полиция и жандармерия. Пълно е с полиция и жандармерия, които трябва да поддържат охраната на Пеевски“, продължи Мирчев.

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов Пеевски започва да губи един по един символите на своята нелегитимна власт.

"Ролята ни оттук нататък е на изборите той да остане там – в ъгъла.“