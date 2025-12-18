Пеевски: Още днес ще поискам да бъде прегледана нуждата от моята охрана

Ще поискам още днес, преди комисия, да бъде прегледана нуждата от моята охрана. Аз ще приема решението на комисията. В миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Това заяви лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

"Но няма да позволя други народни представители да останат без охрана, това е популистко", категоричен бе той.

По думите му важните теми са темите на държавата - спекула, цените, заплатите на хората.

"Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, защото разбрахме какви бели са направили тези момчета", допълни Пеевски.

Според Делян Пеевски положението от падането на правителството е много тежко и януари и февруари ще бъдат трудни месеци.

"Трябваше България да има бюджет", завърши той.