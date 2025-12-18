"Алианс за права и свободи" на консултации при президента (НА ЖИВО)

Представители на "Алианс за права и свободи" са на "Дондуков" 2 за провеждане на консултации с президента Румен Радев. Според АПС е практически невъзможно да се състави кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание.

"Вашата партия устоя на огромен натиск, вие следите пулса на вашите избиратели. Какво мислят те - има ли още живот в този парламент? Един от големите му проблеми е, че престана да слуша гласа на хората. Как да гарантираме прозрачността на вота?", попита в началото на консултациите президентът.

"Ние първи ясно заявихме преди година и половина, че моделът на Пеевски носи необходимост от реакция. Не подкрепихме първия кабинет "Желязков", опитахме се, осъзнавайки ясната си отговорност пред страната, да подкрепим правителство с идея важните приоритети за България да бъдат осъществени - сред тях еврозоната и Шенген. Второто ни решение беше да излезем от кабинета, то не беше лесно. Имаше силна обществена реакция. През декември 2025 г. имаше мащабни протести с ясно послание, фокусирани персонално, ясно и точно. Имаме правителство в оставка, сега трябва да проверим има ли възможност за кабинет. Нашето мнение е, че практически е невъзможно съставянето на ново правителство, защото повече от 130 депутати подкрепяха мнозинството и бяха оспорени като управляващи", заяви Хайри Садъков.

Вчера на консултации с президента бяха "БСП – Обединена левица“ и ИТН. И двете партии обявиха, че не виждат възможност за ново правителство в 51-вото Народно събрание. Намерения за предрочни избори заявиха вече и от „Възраждане“, "ДПС – Ново начало“, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, които също бяха на разговори на „Дондуков“ 2 по-рано през седмицата.