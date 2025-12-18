МЕЧ на консултации при президента (НА ЖИВО)

Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство с парламентарната група на ПП „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

"Ние заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства", заяви председателят на партията Радостин Василев.

"Пред този парламент все още предстоят важни задачи. Хората го очакват. Освен това стои и въпросът с повишаването на честността и прозрачността на изборния процес. Последните избори бяха едни от най-проблемните. Това го доказа и Конституционният съд”, отговори президентът.