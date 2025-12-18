АПС и МЕЧ при президента за консултации

Румен Радев посреща на „Дондуков“ 2 АПС на Доган и МЕЧ на Радостин Василев.

В 10.00 ч. представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ ще влязат при държавния глава за консултации, а от 11.30 ч. и представители на парламентарната група на МЕЧ.

Президентът разговаря вчера, 17 декември, с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а основните теми бяха бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс.

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а днес - с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН).

До съставяне на правителство така и не се стигна, тъй като всички формации предпочетоха насрочване на нови избори.