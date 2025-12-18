„Величие“ на консултации при президента в петък

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“ на 19 декември от 10:00 часа. Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2.