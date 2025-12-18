Росен Желязков показа българските евромонети на Фон дер Лайен и Мецола

„България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса.“

Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Желязков благодари на Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната.

По думите му тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.

Росен Желязков запозна Урсула фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

Желязков разговаря и с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел.

"Подкрепата на европейските институции за членството на България в еврозоната има своята ключова роля за успеха на страната ни по пътя към пълна интеграция. Тя е ясен знак за доверието на нашите партньори и признание за последователните усилия на България да изпълни всички критерии", заяви по време на срещата.