След скандала с камерите: „Възраждане“ настоява за проверка във всички училища

Във връзка със скандала около директора на столичното 138-мо СУ „Проф. Васил Златарски“ и разкритията за поставени камери в училищни тоалетни, народните представители Ангел Янчев, Йордан Тодоров, Даниел Проданов и Ивайло Папов от „Възраждане“ подадоха официален сигнал до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министъра на културата Мариан Бачев и министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Сигналът е с настояване за незабавно разпореждане на проверки във всички училища в страната за наличие на неправомерно поставени камери в тоалетни помещения и съблекални към физкултурни салони.

В документа народните представители посочват, че при тях са постъпили множество уведомления от граждани, според които случаят със 138-мо училище не е изолиран и подобни практики съществуват и в други учебни заведения, особено на територията на град София. По думите им това поражда сериозно обществено безпокойство и съмнения за системно нарушаване на правата и личното пространство на деца и ученици.

Скандалът с „Проф. Васил Златарски“ стана обществено достояние след като беше установено наличието на десетки камери, поставени в санитарни помещения на училището. Случаят предизвика силна обществена реакция, а компетентните органи започнаха разследване, при което устройствата бяха иззети. Последваха действия от страна на институциите, включително уволнение на директора от заеманата длъжност, задържане за 72 часа под стража и образуване на досъдебно производство.

Становищата на Комисията за защита на личните данни и на Държавната агенция за закрила на детето са категорични, че поставянето на камери в санитарни помещения и съблекални е недопустимо и представлява тежко нарушение на правото на личен живот и достойнство, особено когато става дума за непълнолетни лица.

Този случай е показателен за дълбоките пропуски в системата и ясно показва необходимостта от създаване на регистър на лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца, за който „Възраждане“ отдавна настоява.