Радев: Ще връча първия мандат след Нова година

Предстои ни Рождество Христово. Политическото ожесточение трябва да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците, заяви държавният глава

Приключиха и последните консултации при президента Румен Радев с най-малката парламентарна политическа партия "Величие". По време на консултации Радев се обърна към българските граждани, като заяви, че е всеобщо мнението, че доверието в 51-то Народно събрание е изчерпано, диалогът разрушен, а предсрочните избори са на хоризонта.

Преди броени минути той се обърна към нацията и съобщи, че ще връчи първия мандат след празниците.

Ето и цялото му изявление:

"Уважаеми сънародници,

Приключиха консултациите с парламентарно представените политически сили. Всеобщо е мнението, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът е разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта. Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулации цяла една партия не бе допусната до полагащото ѝ се място в Народното събрание. Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласовете. Това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките.

Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране на стабилност на бизнеса и социална защита на хората в прехода към еврозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти. Българите помнят срещу кого и срещу какво масово протестираха. Те помнят и няма да забравят кой и как ги докара до това положение. Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност докрай, до встъпването на следващото служебно правителство, без да абдикира от своите конституционни задължения.

Предстои ни Рождество Христово. Политическото ожесточение трябва да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците.

Ще връча първия мандат след Нова година. На всички пожелавам светли Коледни и Новогодишни празници".