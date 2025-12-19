Костадинов: Правителството ще подари над 1 милиард лева на Украйна

Под формата на безвъзмезден и безлихвен кредит

В декларация от парламентарната трибуна Костадин Костадинов заяви, че българското правителство е взело решение България да предостави между 1 и 1,2 милиарда лева на Украйна под формата на безвъзмезден и безлихвен кредит - новина, която дълго време е била отричана от управляващите, но вече е факт според протоколите от заседание, приключило късно вечерта.

По думите на председателя на „Възраждане“ средствата ще бъдат възстановени само при две условия - ако Русия плати репарации след загуба на войната или ако Европейският съюз конфискува замразените руски активи в „Юроклиър“ в Белгия. Той подчерта, че и двете условия са неизпълними, като изрази позиция, че Украйна губи войната, а Белгия категорично отказва да допусне подобна конфискация, тъй като това би довело до сериозни финансови последици за страната и за европейската финансова система.

Костадинов каза, че на практика този заем представлява подарък, който ще бъде платен от българските граждани - пенсионери, работници и данъкоплатци. Той заяви, че в условията на вече заложени 19 милиарда лева нов дълг в бюджета, добавянето на още около 1 милиард лева за Украйна застрашава финансовата стабилност на страната. Председателят на „Възраждане“ посочи, че тези средства ще бъдат насочени към държава, която по думите му е потънала в корупция, като се позова на изказвания на представители на украинската антикорупционна администрация, както и на позиции, изразявани от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Декларацията беше съпътствана от напрегната обстановка в пленарната зала и словесни сблъсъци с депутати от ПП-ДБ, които викаха "Слава Украина". Костадин Костадинов използва случая, за да отправи критики към поведението на народните представители и да заяви, че подобни сцени подкопават авторитета на парламента и показват, че в него има хора, които защитават чужди национални интереси, а не българските.

Той също така постави въпроса кой точно е упълномощил падналото правителство да вземе подобно решение и подчерта, че според „Възраждане“ то е незаконно и нелегитимно и обяви, че още същия ден политическата организация ще внесе проект на решение, с което ще настоява Народното събрание, след подновяване на работата си след Нова година, да отмени решението за предоставяне на средствата.

В изказването си Костадинов посочи, че вече има три държави от Европейския съюз - Чехия, Словакия и Унгария, които са отказали да подкрепят подобен финансов план, и заяви, че България може да се присъедини към тази група. Той предупреди, че ако решението не бъде отменено, ще бъде потърсена както политическа, така и наказателна отговорност от управляващите, като завърши декларацията си с призив за защита на българския национален интерес и с думите „Да живее България“.