"ДПС-Ново Начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата

Парламентарната група на "ДПС – Ново Начало" внимателно и задълбочено следи всички процеси, свързани с преминаването на страната от лев към евро, както и темите, които тревожат българските граждани в навечерието на новата година.

В ежедневната си комуникация с хората народните представители от ПГ на "ДПС – Ново Начало" отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите.

В рамките на своята последователна и активна работа за защита на българските граждани, Парламентарната група на "ДПС – Ново Начало" изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции - КЗК, КЗП и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители.

Парламентарната група на "ДПС – Ново Начало" изразява своята категорична загриженост от липсата на достатъчна твърдост и безкомпромисност от страна на контролните органи при всички опити за спекулативно увеличение на цените. Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност.