Румен Петков: Като власт показахме недостатъчна компетентност и лоша комуникация с хората

Като власт показахме две недобри черти - недостатъчна компетентност и ефективност в борбата с цените и няколко арогантни стъпки. Това каза Румен Петков, председател на АБВ, част от Коалиция “БСП-Обединена Левица“ и бивш министър на вътрешните работи.

“Хората са протестирали през всички тези години по много причини. Последните протести бяха масови. Аз казах преди да възникне, че арогантността, която демонстрираме, защото съм съучастник в тази работа, няма да доведе до нищо добро”, обясни Петков по Нова ТВ.

По думите му протестите са дали възможност на властта да покаже, че е проумяла, че когато мирният протест бъде възпрепятстват, това ще направи невъзможно възпрепятстването на немирния протест.

“Протестът не бива да бъде яхван.Това е протест на хора, които осъзнато излязоха да изразят възмущението си от арогантността. Защото когато ежедневно по новините гледаме по три, по четири изяви на един, двама, трима души, когато те са с тон, с речников състав, който е неприемлив, когато сме свидетели на един изключителен скок на цените, когато виждаме, че държавата и нейните институции не са в състояние да го овладеят, когато измамниците, от едната страна, и недостатъчно компетентните хора, от другата страна, нямат какво да делят, те посягат върху протестиращите”, коментира Петков.

По думите му още когато са обявили решението си да влязат в това управление, за да му дадат стабилитет и да гарантират социалния вектор, "БСП-Обединена левица" ясно са заявили, че ще понесат най-големи щети.

“Мисля, че ще влезем в следващ парламент. И за да влезем в него, трябва да преодолеем много бързо най-големите ни слабости. Едната е неспособността да обясним постигнатото. Тя може би се предхожда от катастрофалното състояние на нашата комуникация и с ляво мислещите избиратели, и с гражданите като цяло”, смята Петков.

Според него е трябвало ясно да очертаят предварително две групи въпроси. “Едната група са различията ни с основните коалиционни партньори от ГЕРБ-СДС и ИТН. Втората група е технологията на представянето на политиките и вземането на решения. За съжаление, не го направихме”.

“В БСП текат сериозни разговори, предстои много важен пленум, в Коалиционния съвет на "БСП-Обединена левица също", обясни той.