„Възраждане“ иска оставки в АЕЦ „Козлодуй“ след второто извънредно спиране на 6-и блок

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян тази сутрин за извънреден ремонт за втори път в рамките на две седмици и по-малко от месец след приключването на годишния планов ремонт. Това съобщи Йордан Тодоров, народен представител от „Възраждане“, цитиран от пресцентъра на партията.

По думите му подобна поредица от аварийни спирания непосредствено след планов ремонт е безпрецедентна за най-голямото и най-печелившо държавно енергийно дружество. И в двата случая причината е една и съща – повреда в защитна мембрана, която е ключов елемент за безопасната работа на турбината.

Тодоров обясни, че мембраната е предпазен компонент, който трябва да реагира по строго определен начин при натоварване. Според изнесената информация при последния ремонт тя е била подменена с алтернативен вариант, изработен от различен вид стомана от тази, заложена в оригиналния проект.

Йордан Тодоров подчерта, че в ядрената енергетика подобни промени не могат да се правят по бърза или вътрешна процедура. Всяка подмяна на ключов елемент следва предварително да бъде анализирана, одобрена и съгласувана с проектанта и регулаторните органи, тъй като дори на пръв поглед малка разлика на хартия може да доведе до тежки последствия.

Особено притеснително, според народния представител, е обстоятелството, че на 8 декември 2025 г. е утвърдено техническо решение за внедряване на т.нар. „алтернативни мембрани“, само няколко дни преди първия случай на проявен дефект. Това поставя въпроса дали мембраната не е била сменена с алтернативна още по време на годишния ремонт.Ако документацията е била оформена след монтажа, това означава, че ядрената централа се експлоатира в условия на груби нарушения на правилата и добрите практики.

Допълнителни въпроси възникват и около това кой е разрешил тези защитни елементи да бъдат произведени и монтирани. По правилата на ядрената безопасност подобни компоненти се изработват единствено от лицензирани производители, по утвърдени технологии и под строг контрол. Те не могат да се „преработват“ или „узаконяват“ със задна дата.

Тодоров посочи още, че в техническата документация е записано, че направените промени не противоречат на нормативните изисквания – твърдение, което според него е спорно. Действащата наредба изрично забранява промени и модернизации на турбинно оборудване без съгласуване със завода-производител, което превръща случая не само в технически, но и в регулаторен проблем.

Критики бяха отправени и към комуникацията на ръководството на централата с обществото. По думите на Тодоров са липсвали навременни и ясни официални съобщения за състоянието на блока, предприетите мерки и реалните рискове. Това е довело до напрежение сред жителите на град Козлодуй, които са прекарали изминалата вечер в несигурност и страх.

По думите му са получени стотици обаждания от граждани, търсещи информация от неофициални източници, при положение че тя следва да се предоставя своевременно от АЕЦ „Козлодуй“ или от Агенцията за ядрено регулиране. Това, според него, е ясен знак за сериозен срив в доверието към отговорните институции.

В тази ситуация от „Възраждане“ настояват за незабавната оставка на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и на заместник-изпълнителния директор Андрей Красночаров.