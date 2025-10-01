След скандала с шофьорите на Роби Уилямс: Уволниха директора на ДАИ и още трима служители

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА "Автомобилна администрация“.

Над 43 хил. евро са открити в домовете и колите на служителите на ДАИ, задържани за подкуп

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви той.

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори ще бъдат освободени четирима служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“, началникът на областен отдел "Автомобилна администрация“ - София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.

"Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.

"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните - изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, подчерта още Караджов.