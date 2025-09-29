С Google Translate двамата служители на "Автомобилна администрация" си поискали подкупа от шофьорите на техниката на Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са поискали и приели суми от по 200 лева и 300 евро от чуждестранни водачи на товарни автомобили, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. 200 лв. от един от водачите са поискани 200 лв., от друг от водачите - пак 200 лв. и 300 евро от третия от тях. Това заяви на брифинг зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.



"Действията са предприети след сигнал на организатора на концерта. От СДВР са реагирали, като са провели разпити на свидетели, включително и пред съдия. Извършени са претърсвания и изземания на автомобили и адреси, както и обиски на лица", добави тя.



Според обвинението, действията са били извършени на 25 септември около 19.20 ч.

"В рамките на утрешния ден предстои да бъдат взети решения от наблюдаващия прокурор, по отношение на внасяне на искания за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" за двамата обвиняеми", уточни Петрова.

И петимата шофьори твърдят, че им е поискан откуп заради неизправност в тахошайбите, разясни директорът на СДВР Любомир Николов пред медии днес.

Двама не са се поддали на исканията, но други трима са се поддали и са дали подкупа в размер на 300 евро и други двама по 200 лева.

Интересното в случая е, че е имало езикова бариера между даващите и получаващите. Това са английски граждани и в комуникацията са използвали Google Translate, шефът на СДВР.

Другата любопитна подробност в скандала е, че шофьорите са били принудени да отидат и да изтеглят от близък банкомат въпросните 200 лева.

Любомир Николов съобщи, че при последвалото претърсване на автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните служители на „Автомобилна администрация“, са намерени солидни купюри от еврови банкноти. Общо е установена сумата на около 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева в брой.