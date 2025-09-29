Служителите на ИААА поискали 700 евро от шофьорите на Роби Уилямс, пратили ги да ги теглят от банкомат

700 евро поискали служителите на ИААА от шофьорите, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София. А тъй като те нямали пари в брой, били изпратени пеша до банкомат.

Това разказа на личната си страница във Facebook кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

"Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)! ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена".

По-рано транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че двамата служители, които работели в ИААА от 2012 година, са уволнени. Те са арестувани.