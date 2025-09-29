Двама служители на "Автомобилна администрация", искали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс, са арестувани

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР заради това, че са поискали подкуп от 4-ма водачи на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София, който бе снощи, информира БНР.



От свои източници БНР научи, че това се е случило в края в миналата седмица. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.