"Полицаят на годината", извадил жена от паднал в река бус: Нямаше много време за мислене

През седмицата МВР отличи своя "Полицай на годината". Тази година това е младши инспектор Кристин Иванов от жандармерията в град Монтана. Той е отличен заради смелостта си, спасявайки жена от потъваща кола, паднала в река Скът в края на септември.

"Като повечето деца, всеки мечтаеше да стане полицай. Следвах мечтите си и ето сега съм в униформа", сподели той по БТВ.

Кристин Иванов избира жандармерията, защото по думите му "това е структура, която изисква доста дисциплина и подготовка".

"Изпадаме в различни ситуации, работим на различни места по всяко едно време", посочи служителят на деня.

"Всичко се случи много бързо. На 29 септември около 10:30 часа получихме сигнал от гражданите, че в река Скът е паднал автомобил, в който най-вероятно се намира гражданин. Моментално с колегите се отправихме към мястото на инцидента, видяхме падналия автомобил в реката и моментално се намесихме. Като отворих задните врати, влезнах в автомобила. Водата беше до половината в кабината. Успях да хвана жената и да я издърпам, защото тя беше много трудноподвижна. Не можеше да се изправи, защото имаше операции на краката. Успях да я задържа, докато дойдат колегите от пожарна безопасност", разказа Кристин.

"В такива ситуации нямате много време да мислите, да се чудите, защото все пак става въпрос за човешки живот. И гледате да действате по най-бързия начин, за да опазите живота и здравето на гражданина", допълни още той.

"Oт този ден не сме се виждали с нея. Но се радвам, че е жива и здрава и всичко е наред", коментира полицаят.

По думите му подобна ситуация като тази досега не е имал в живота си.