"Влачене и кръв по улицата": Съседска свада завърши с убийство в Разградско

На 20 декември сутринта, около 8:15 часа, в село Прелез, Област Разград, е получен сигнал за намерено тяло на мъж на улица в населеното място, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Полицията веднага е изпратила екипи на мястото, които установили самоличността на починалия – 41-годишен местен жител. При огледа били открити следи от насилствена смърт, включително множество разкъсно-контузни рани, съсиреци кръв и следи от влачене.

След проведени оперативно-издирвателни действия бил установен 47-годишен мъж от Прелез, съпричастен към инцидента. Той е направил самопризнания, като обяснил, че около 00:30 часа същата нощ, докато разхождал кучето си, бил провокиран и нападнат от жертвата.

Според разказа на извършителя, починалият, в нетрезво състояние, го обиждал и се опитал да го души. В резултат на афекта извършителят нанесъл удари с ръце, крака и дървена пръчка, което е довело до смъртта на 41-годишния мъж.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан. По случая се води разследване.