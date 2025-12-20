Кола се вряза в автобусна спирка на бул. „Ломско шосе“

На 19 декември 2025 г. около 22:20 ч. автомобил се вряза в автобусна спирка на бул. „Ломско шосе“ в София, където по това време са се намирали две жени. Само една крачка е спасила едната от тях от директен удар и вероятно тежки последици. За случая разказват очевидци в Facebook групата Катастрофи в София.

По думите на очевидец, след инцидента от автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да проверят дали има пострадали или да окажат помощ, те започнали да оглеждат щетите по автомобила си, без да проявят каквато и да е загриженост към застрашените хора на спирката.

Свидетелите разказват още, че мъжете са започнали да правят снимки и да се обаждат по телефона на свои познати, като демонстрирали неуместно самодоволство и липса на осъзнаване за сериозността на ситуацията. Според очевидците поведението им е било крайно безотговорно, предвид факта, че инцидентът е можел да завърши с тежки наранявания или фатален изход.

Случаят отново повдига въпроса за безопасността около автобусните спирки в столицата, както и за отговорността на водачите и пътниците при пътнотранспортни произшествия.