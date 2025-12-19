Съдът пусна на свобода директора на 138-о училище

Още по темата: На директора на 138-о училище му стана лошо в съда 19.12.2025 16:38

Срещу гаранция от 5000 лева

Директорът на 138-а училище в София, Александър Евтимов, бе пуснат под парична гаранция от 5000 лв., реши днес Софийският районен съд. От прокуратурата обявиха, че ще обжалват решението. Заседанието започна с близо час закъснение, след като на мъжа му стана лошо и се наложи намеса на служебна охрана.

Евтимов е обвинен в незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Разследването сочи, че записите са били насочвани към компютъра в кабинета му и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за устройствата.

Родители на ученици се събраха пред училището и заявиха, че подготвят отворено писмо до медиите и Обществения съвет, тъй като според тях не всички данни от разследването са верни.