МВР засилва контрола по пътищата около Коледно-новогодишните празници

Традиционно около празници движението по пътищата е натоварено и налага повишени мерки за безопасността на пътното движение в страната. Такива ще се предприемат от различните структури на МВР и по време на тазгодишните Коледни и Новогодишни празници.

От началото на седмицата се провеждат интензивни проверки за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, като само за последните пет дни са установени повече от 150 случая, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Въпреки засиленото движение, статистиката за пътнотранспортните произшествия дава основание за умерен оптимизъм. От началото на годината се отчита намаление на тежките катастрофи в сравнение със същия период на миналата година. Броят на ранените е по-малък с около 10%, а загиналите са с 22 души по-малко.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ в ГДНП уточни, че с Агенция „Пътна инфраструктура“ планират в почивните дни за Коледа и Нова година в пиковите часове да се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“.

В района на автомагистрала „Струма“ край Симитли в посока Кулата ще бъде въведено реверсивно движение. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, които да улеснят пътуването и да гарантират безопасността.

От отдел „Пътна полиция“ към СДВР съобщиха, че са предприети мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София. Засилен контрол ще има и в районите на големите търговски центрове. Към момента трафикът в столицата е нормален, но се очаква да се засили още днес.

Експертите от „Пътна полиция призовават водачите да не управляват превозните си средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, да спазват ограниченията на скоростта, както и да бъдат особено внимателни при шофиране в населени места. Преди пътуване е необходимо да проверим изправността на автомобила и да осигурим необходимото му обслужване. Шофьорите трябва да се съобразяват с пътната маркировка, моментната обстановка и въведените ограничения. Специалистите по пътна безопасност препоръчват на пешеходците да носят светлоотразителни елементи и да пресичат пътното платно на указаните за това места. Те припомнят, че при пресичане не бива да се използва телефон и слушалки.

Всички съвети на „Пътна полиция“ може да откриете в прикачения файл.