Трагедия в Благоевград - момиче издъхна след купон

Младежки купон на улица "Прилеп" в Благоевград приключи фатално за 24-годишно момиче от Сандански.

В разгара на веселбата младата жена изведнъж загубила тонус, седнала и едва успяла да каже на приятелите си, че не се чувства добре.

Пострадалата моментално е транспортирана до Спешно отделение на Благоевградската болница. Въпреки спешните мерки на екипа медици, тя е издъхнала, информира регионалният информационен портал "Струма", позовавайки се на свои източници.

Младата жена час и половина е реанимирана в Спешно отделение, но по думите на дежурните лекари, още когато е докарана, тя е била без пулс и жизнени функции.

Предстои изясняване на причините за внезапната смърт.

По думите на присъстващи на купона, тя е пушила наргиле. Не е ясно какъв е бил съставът на тютюна.