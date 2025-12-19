На директора на 138-о училище му стана лошо в съда

Софийският районен съд днес разглежда дали вече бившият директор на 138-о училище, Александър Евтимов, да остане в ареста. Заседанието започна с близо час закъснение, след като на Евтимов му е станало зле и се е наложила намеса на служебна охрана, съобщи NOVA.

Евтимов е обвинен в две престъпления – незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение и създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Според разследването записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му и към приложение на мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.

Родители на ученици се събраха пред училището и обявиха, че подготвят отворено писмо до медиите и Обществения съвет, защото според тях не всичко, съобщено от разследващите, отговаря на истината.