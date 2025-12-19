Обрат по делото „Цалапица“: По-тежка присъда за Рангел Бизюрев

Пловдивският апелативен съд увеличи присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов от село Цалапица, като наложи наказание от 17 години лишаване от свобода вместо първоначалните 15 години.

Престъплението бе извършено на 20 юли 2023 г., като магистратите потвърждават извода на първоинстанционния съд, че именно Бизюрев е нанесъл фаталните удари. Решението е мотивирано в над 40 страници, като съдът се е позовал на обширен доказателствен материал, включително пет технически експертизи на видеозаписи и снимки.

Апелативните съдии са отхвърлили като доказателство част от доброволно предоставените видеоматериали, след като експертите са установили, че те са били манипулирани чрез софтуер с изкуствен интелект, без възможност да се установят точните изменения. Безспорно е установено и мястото на престъплението, като версията за инцидент на друга локация е напълно опровергана от свидетелските показания.

Разследването е доказало механизма на нанесените телесни увреждания. Освен удари по тялото, Бизюрев е нанесъл на Малинов и два до три силни удара в лицето, тип „ъперкът“, довели до счупване на носните кости. Според съдебномедицинските експертизи смъртта е настъпила в рамките на 5–7 минути вследствие на задушаване, причинено от аспирация на кръв.

Съдът приема, че убийството не е извършено с „особена жестокост“ по смисъла на закона, тъй като липсват прояви на садизъм или ярост, а леталният изход е резултат от съвкупността на причинените травми. Отхвърлена е и тезата на прокуратурата за пряк умисъл, като е прието, че подсъдимият е действал с евентуален умисъл – допускал е възможността за смъртта на пострадалия и е проявил безразличие към последиците от действията си.

Увеличението на наказанието е мотивирано с превес на отегчаващите вината обстоятелства. Магистратите подчертават непропорционалната агресия спрямо безпомощен човек, игнорирането на молбите му да спре, както и действията след престъплението – унищожаване на телефона на жертвата, изхвърляне на личната му карта и организиране на закопаването на тялото. Ден след убийството Бизюрев е заминал на море, без да прояви разкаяние.

Апелативният съд потвърди и присъдените обезщетения за близките на жертвата в общ размер на 530 000 лева. Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.