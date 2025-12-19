Арестуваха мъж в дома му в София за порнография с непълнолетни

Столичната полиция задържа 29-годишен мъж заради данни за споделяне на файлове с порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни. Това стана в рамките на акция служители на сектор "Компютърни престъпления" към отдел "Икономическа полиция" на СДВР, съвместно с Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП.

При претърсване в двуетажна къща в София на адреса е установен мъж, неизвестен до момента на органите на МВР, който живее сам в имота, негова собственост. При претърсването са иззети множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители, съдържащи порнографски материали, в които видимо участват деца.

Разследването е започнало след постъпила оперативна информация за IP адрес, използван за споделяне на подобно съдържание в интернет, съобщи на брифинг главен инспектор Ивайло Величков, началник на сектор "Компютърни престъпления" в отдел "Икономическа полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи.

"Бяха проведени множество оперативно-издирвателни и компютърно-технически мероприятия, в резултат на които беше установен точният физически адрес, от който се използва този IP адрес", съобщи той.

Събраните материали по случая бяха докладвани в Софийската районна прокуратура.

"Беше образувано досъдебно производство, по което бяха изискани и получени разрешения за извършване на претърсване и изземване", уточни Величков.