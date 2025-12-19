Снимки на деца под 10-годишна възраст открили у задържания в София педофил

Още по темата: Арестуваха мъж в дома му в София за порнография с непълнолетни 19.12.2025 15:23

Прокуратурата ще иска постоянен арест за 29-годишния мъж

Грозят го до 6 години затвор

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишният мъж, задържан при акция на полицията в София по-рано днес, за разпространяване на порнографски материали, изобразяващи деца.

Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият Ш.Ж. е разпространил в интернет порнографски материали, съобщиха от държавното обвинение. В съдържанието им е изобразявано похотливо показване на половите органи на момичета, ненавършили 16 години. Сред материалите са налице снимки и на деца на видима възраст под 10 години.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ш.Ж. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.