Над 160 кг хероин в тир, превозващ хранителни стоки за България

Турските власти на митническия пункт Гюрбулак, на границата с Иран край град Догубеязит, са открили 163,9 килограма хероин, опитвайки се да бъде превозен нелегално до България, съобщава БТА.

Според турската държавна телевизия TRT Haber, наркотикът е бил укрит в ТИР, превозващ хранителни стоки – основно консервирани храни. Камионът пристигнал от Иран и бил подложен на проверка от екипи на областната жандармерия в Догубеязит заедно с митническата дирекция.

При проверката били открити 1152 пластмасови буркана с хероин, разположени в 48 кашона. Шофьорът на ТИР-а, ирански гражданин, е задържан и е обвинен в наркотрафик.