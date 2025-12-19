СГС отмени избора на Лечева за президент на БОК

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок

Съдебната сага около ръководството на БОК влезе в нов епизод. Състав на Софийския градски съд отмени избора на Весела Лечева като председател, за какъвто беше избрана на Обшо събрание на 19 март. Също отменени са изборът на изпълнителното бюро и контролен съвет.

Решението е по обединено дело по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. Възможно е обжалване в апелативния съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. По две от предишните дела СГС взе решения в полза на Лечева.

На 29 октомври друг състав отхвърли три отделни жалби - на федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. А на 17 ноември пък беше отхвърлен искът на федерацията по вдигане на тежести. Бившият є председател Стефан Ботев обжалва на втора инстанция.

В края на септември Международният олимпийски комитет (МОК) потвърди избора на Лечева. Български спортисти ще участват на Зимните олимпийски игри в Милано през февруари, а сегашната ситуация не гарантира, че ще имат право да носят родния трибагреник.