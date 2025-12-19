Арестуваха собственика на най-голямата частна АГ-болница в Пловдив

Икономическата полиция в Пловдив задържа собственика на най-голямата частна АГ-болница в града след сигнал от лекар за кражба на над 3,2 млн. лв. в различни валути, съобщава bTV.

Парите са изчезнали от касата на д-р Ангел Ставрев, бивш управител на болницата, само дни след като е отстранен от поста.

„Тези 3,2 млн. лв. са мои лични спестявания от последните 15 години, които съм обръщал във валута“, заяви потърпевшият.

Разследването установи, че 1,8 млн. лв. от сумата са преведени в новооткрити банкови сметки по заповед на собственика на болницата, а част от тях е прехвърлена към трето лице, което не е било контрагент на болницата.

Д-р Ставрев уточни, че е съосновател на болницата заедно със собственика Николай Богомилов, но реалният собственик по негови думи е той.

Собственикът е обвинен в кражба в особено големи размери, като законът предвижда наказание от 3 до 15 години затвор и конфискация на имущество. Той е задържан за 72 часа, а ръководството на болницата оказва пълно съдействие на органите на реда.