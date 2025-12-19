Заловиха трима при сделка с 10 000 фалшиви евро (Подробности)

Банкнотите печатани в чужбина, мутрите си ги търгуват от 20 до 40 на сто от номинала

Очакват бум на измами на третия месец след влизане в Еврозоната



Трима души бяха задържани след сделка с 10 000 фалшиви евро в София. Икономическите полицаи от СДВР наблюдавали и дебнели продавачите и купувачите от няколко дни, докато ги сгащят на кълъп при предаването на парите на ъгъла на булевардите “Христо Ботев” и “Сливница” в четвъртък вечерта.

“Сделката е с подправени банкноти с номинал 100 евро. Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления - цялата палитра от Наказателния кодекс. Те са на 37, 49 и 55 години”, каза шефът на “Икономическа полиция” към СДВР Илчо Благоев.

Един от задържаните при акцията на булевард “Христо Ботев”.

Разследването продължава, като полицията проверява връзките на арестуваните и произхода на фалшивата валута. Засега няма данни за участието на други лица, както и дали купувачите са искали да пуснат ментетата у нас.

“По принцип това ще им е трудно до Нова година, тъй като дотогава еврото не е в оборот. Вече имаме няколко залавяния на фалшиви евро в последните месеци, като целта е била да се пласират в чужбина. Очакваме такива измами да има към третия месец след влизане в Еврозоната, когато все повече хора, домакинства и търговци употребяват евро”, каза още комиасар Благоев. Той обясни, че цената на ментетата на черно е от 20 до 40 на сто от номинала им. Най-скъпи са тези, които са с по-добро качество и лесно могат да заблудят потребителите. Засега в полицията няма иинформация за фалшиви евро, напечатани у нас. Смята се, че от няколко години ментетата евро са внасят от чужбина.

Полицията съветва:

Върнете веднага съмнителната банкнота евро!

Ако ви подадат банкнота, независимо от какъв номинал евро и се усъмните, че може да е фалшива - не я приемайте. Върнете я веднага. Според българските закони използването на копюр, за който подозирате или знаете, че е фалшив е престъпление.

За да сте напълно сигурни, че някоя от банкнотие, която е попднала у вас, е истинската, занесете я в най-близкия банков клон, където да бъде проверена.

Ако срещнете измамници, които се опитват да ви пробутат ментетата на еврото или лева, или ако станете тяхна жертва, опитайте се да запомните повече детайли за престъпниците - номер на техния автомобил, отличителни белези, облекло, ръст и т. н. Обадете се веднага на тел. 112 или в най-близкото районно управление на полицията.

Не се доверявайте на хора, които се представят за служите ли на банки, обменни бюра или други финансови компании, които са облечени с костюми и вратовръзки, носят баджове или униформи с опознавателни знаци и други и ви предлагат да ви сменят пари.

Научете сами да разпознаавате най-сигурните знаци на банкнотите в евро. Те са почти идентични като на левовите банкноти - воден знак, холограми, релефни елементи, антикопирни нишки и др.