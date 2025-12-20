Разкриха кадри от камерите в тоалетните на 138-о училище (СНИМКИ)

Снимки от камери, монтирани в тоалетните на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, са били открити в мобилния телефон на директора на училището Александър Евтимов, съобщава bTV. Фотосите са с дата 2 октомври.

Преди дни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви, че всички записи от камерите са били прехвърляни чрез специално приложение от компютъра в кабинета на директора директно към мобилния му телефон. Полицията разполага и с фактура от октомври, от която става ясно, че камерите за видеонаблюдение са били закупени лично от Евтимов и със собствени средства.

Срещу директора са повдигнати две обвинения – за държане на специално техническо средство от длъжностно лице и за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетни. По тези обвинения законът предвижда наказание до осем години лишаване от свобода.

Разследването е установило общо 11 камери, поставени в санитарните помещения на училището – от първия до третия етаж. Част от устройствата са обхващали цялото помещение, а други са били монтирани непосредствено над писоарите.

Източник: bTV