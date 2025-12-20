Вандалски акт срещу офис на партия „Възраждане“

Полицията във Варна е започнала разследване по сигнал за вандалска проява срещу офиса на партия „Възраждане“ в морската столица, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден малко след 4:00 часа тази сутрин от жители на района, които са чули силен шум. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че стъкло на фасадата на партийния офис е било счупено с камък, информира БТА.

От пресцентъра на „Възраждане“ съобщиха, че извършителите са заснети от охранителна камера. От партията изразяват благодарност към полицията за бързата реакция и професионалното съдействие по случая.

В официалната си позиция от „Възраждане“ определят инцидента като недопустим опит за сплашване и проява на агресия, която категорично осъждат. Те подчертават, че подобни действия няма да окажат влияние върху политическата и обществената им дейност и заявяват, че ще продължат да отстояват своите позиции и ангажименти към гражданите.

По случая е образувана проверка, а разследването продължава.