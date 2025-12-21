Петима наркотърговци в ареста след акция на МВР в две области

Гранични полицаи от Регионална дирекция "Гранична полиция" – Кюстендил разбиха организирана престъпна група за разпространение на наркотици, съобщиха от пресцентъра на МВР. Петима от задържаните остават в ареста.

Специализираната полицейска операция е осъществена на 17 декември, като в нея са се включили и служители от сектор „Оперативно-издирвателна дейност“, сектор „Специални тактически действия“, Гранично полицейско управление (ГПУ) – Благоевград, ГПУ – Златарево и ГПУ – Гюешево.

Проверени са общо 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10, 364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ – Благоевград.

Задържани са седем души от Благоевградска област за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от тях – мъже на възраст от 34 до 53 г., са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки „задържане под стража“. Работата по случая продължава, информират от МВР.