Задържаха двама младежи за вандалски акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна

Двама младежи са задържани за вандалски акт срещу офиса на "Възраждане" във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В събота от партията публикуваха снимки на разбитите стъкла на офиса на бул. "Цар Освободител" 34, а по-късно и записи от охранителни камери, на които се виждат извършителите. Часове по-късно те са били установени и задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

От полицията уточниха, че момчетата са на 18 и 21 години и до момента нямат криминални регистрации. Малко след 4 часа сутринта те счупили две от панорамните стъкла на партийния офис. Сигнал за вандалския акт подали съседи, които били събудени от силния шум.

От "Възраждане" благодариха на полицията за бързата реакция. „Подобни действия представляват недопустим опит за сплашване и форма на агресия, която категорично осъждаме. Заявяваме ясно, че подобни посегателства няма да повлияят по никакъв начин на нашата политическа и обществена дейност. Няма да бъдем уплашени и ще продължим да отстояваме позициите си и ангажиментите си към гражданите“, написаха в позицията от партията.