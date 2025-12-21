Псувни и обиди завършиха с убийство

Кръвопролитие в Генерал Тошево

46-годишен мъж преби до смърт свой по-възрастен съгражданин. Кръвопролитието се разиграло след псувни и обиди в Генерал Тошево в събота.

Екшънът се разиграл на улица в града, където живеели обвиняемият и жертвата. Те били съседи, като помежду им имало стара вражда. Именно тя била в основата на възникналия в събота словесен сблъсък между тях. По-възрастният от двамата - на 67 години, започнал да обижда и псува по-младия - на 46 години. Стигнало се и до размяна на удари.

Първият удар бил нанесен с твърд предмет от 67-годишния. Последвал отговор от И. И., който с метална тръба започнал да налага своя опонент в по тялото и главата. По-възрастният починал на място. И. И. бил задържан. Оказана му е медицинска помощ, тъй като му била счупена ръката. Той е обвинен за убийство и ще остане в ареста.